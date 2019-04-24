Торопит строительство детсада в микрорайоне Южном УКС Новосибирской области

Новый детский сад на 220 мест в Бердске, строящийся в рамках национального проекта «Демография», планируется сдать в эксплуатацию к началу учебного года. Контрольные выездные мероприятия на объекте проведены 23 апреля по поручению министерства строительства Новосибирской области.

Как прокомментировал заместитель директора ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» Роман Гуменюк, основным вопросом повестки выездных мероприятий стало ускорение темпов завершения строительства социально значимого объекта в целях его открытия к началу нового учебного года.

Как сообщили в минстрое Новосибирской области, строительство объекта «Детский сад в мкр. Южный г. Бердска» осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость строительства объекта составляет порядка 220 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – порядка 115 млн рублей, федерального – более 103 млн рублей.

Здание детского сада общей площадью порядка 5 тысяч кв. м. рассчитано на 220 мест, 12 групп, в том числе четыре группы для детей раннего возраста по 15 детей в группе и восемь групп дошкольного возраста по 20 детей в группе. По ряду строительных работ отмечается 100-процентная готовность.