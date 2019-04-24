С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», к ним нужно привлекать третьи страны, заявил член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.

— Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин (цитата по Интерфакс-Украина).

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Среди таких стран член команды Зеленского назвал США и Великобританию, отмечает агентство. Кроме того, по мнению Апаршина, президенту Украины не нужно вести переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский говорил, что Апаршин стал членом его команды в качестве эксперта в сфере обороны. Сам Апаршин не стал подтверждать агентству «Украински новини» информацию о том, что он может стать министром обороны, но отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. ЦИК уже обработала 100% протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, его конкурент, действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Сам Порошенко признал поражение еще после публикации экзитполов, Зеленского поздравили с победой президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие.

Как происходит передача власти президента на Украине

После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.

Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).

Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.

Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.

После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада.

Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.

Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.

Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.

Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента).

Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.

Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.

Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.

Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Источник: РБК