Арестовал на 2 месяца подозреваемого в хищении 7 млн рублей на стройке канализационного коллектора суд Бердска
И. о. начальника муниципального УКСа Юрий Бекетов останется в СИЗО до 22 июня. Его и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко подозревают в создании мошеннической схемы и причинении крупного ущерба.
Первым в зал судебного заседания привезли и.о. директора УКСа Юрия Бекетова
Бердский городской суд сегодня, 24 апреля, отправил под арест и. о. начальника управления капстроительства Юрия Бекетова.
Председательствующий в заседании Павел Яковинов назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Бекетов проведет в СИЗО до 22 июня.
Юрия Бекетова и гендиректора «Росстроя» Константина Михайленко задержали 23 апреля по подозрению в хищении более 7 млн рублей на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске. Следствие инкиминирует им ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля по месту жительства обоих задержанных работали силовики. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводили обыски.
По данным следствия, в 2017-2018 годы Михайленко и Бекетов по созданной преступной схеме похитили более 7 млн рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в Бердске.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, что 25 марта ушел с должности начальник УКСа Бердска Алексей Егошин, проработавший на этом месте 6 лет. Руководителем управления в приставкой врио назначили бывшего зама Юрия Бекетова. А строительство коллектора на улице Первомайской в Бердске началось в 2014 году и закончилось в 2018-м. Деньги Бердску выделялись по федеральной программе «Чистая вода». На коллектор потратили 180 млн рублей.
Глобальная реконструкция старого коллектора началась пять лет назад. Проложили новый от перекрестка улиц Первомайской и Ленина, а также от съезда на ул. Вокзальную. Все работы проводила компания «Росстрой». Из-за проложенного под дорогой коллектора все время рушится асфальт, в который попадают автомобили. Подрядчик ремонтирует дорогу за свой счет.
справка
Статья 159. Мошенничество
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
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мобыть чо еще нароют. покаяться пора…
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