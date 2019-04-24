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Двое курильщиков нечаянно подожгли свое жилье в Бердске

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Двое курильщиков нечаянно подожгли свое жилье в Бердске

В одном случае пожарным пришлось спасать из задымленной квартиры трех человек. (ВИДЕО)

24.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Двое курильщиков нечаянно подожгли свое жилье в Бердске

На прошлой неделе пожарные восемь раз выезжали на тушение мусора и травы

На прошлой неделе получили 21 сообщение о возгораниях пожарные Бердска. Пять из них оказались ложными.

— Потушено восемь загораний мусора и травы на общей площади 1500 кв. метров. Из повторяющихся адресов — только парк Победы. За разведения костров сотрудники составили одно административное дело. За неделю произошло четыре пожара на объектах частного жилого сектора. 16 апреля в результате неосторожности при курении огнем повреждена квартира в микрорайоне Северном, 5, на площади девять квадратных метров. Из квартиры было спасено три человека. 18 апреля на ул. Мусоргского, 36, в результате неосторожности при курении повреждена веранда жилого дома, распространению огня способствовал сильный ветер, на площади 8 квадратных метров. 21 апреля в 2 часа ночи в результате поджога поврежден забор в частном жилом доме по ул. Чайковского, ущерб устанавливается. И позже в результате неосторожности при обращении с огнем повреждены постройки на ул. Солнечной, ущерб устанавливается, — рассказал на совещании чиновников начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

С 15 апреля в Бердске наступил пожароопасный сезон. Патрульно-контрольный группы проводят рейды в частном секторе и в садовых обществах. 30 апреля пожарные проведут уроки по пожарной безопасности в бердских школах.


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