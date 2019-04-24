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Избавиться от собственной дачи мечтают россияне

Собственников участков и загородных домов напугало ужесточение норм регистрации недвижимости в собственность. Ведь без проблем дачу можно было оформить по дачной амнистии.

24.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Избавиться от собственной дачи мечтают россияне

До 1 марта нынешнего года действовал упрощённый порядок оформления в собственность загородной недвижимости

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач. Об этом свидетельствует аналитика «Авито Недвижимости». При этом у портала «Мир квартир» немного другие данные: количество предложений выросло на 8,7 процента, спрос снизился на 6,3 процента.

Цены на загородную недвижимость в объявлениях, размещенных на портале «Мир квартир», снизились в первом квартале в среднем на 5,9 процента. У «Авито Недвижимости» средняя цена дач за январь-март, напротив, выросла на 8 процентов.
Дорожают дачи в Крыму. Там стоимость квадратного метра выросла на 74 процента — до 75,8 тысячи рублей. В Московской области средние цены увеличились почти на 28 процентов — до 69,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

По мнению аналитиков рынка, собственников участков и загородных домов напугало ужесточение норм регистрации недвижимости в собственность. Ведь без проблем дачу можно было оформить по дачной амнистии.

Напомним, что до 1 марта нынешнего года действовал упрощённый порядок оформления в собственность загородной недвижимости. Так называемая «дачная амнистия». Как дачу, так и дом, расположенный на землях для индивидуального жилищного строительства, можно было зарегистрировать в Росреестре по двум документам: декларации и техническому плану.
После 1 марта упрощённый порядок действовать официально перестал, но премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года.

Амнистией целесообразно воспользоваться всем тем, кто уже построил дома. Иначе, как поясняют в Московском областном БТИ, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как несоблюдение отступов от границ земельного участка. Это в среднем три метра. Иными словами, если человек построил дом в двух метрах от границы земельного участка, то это нарушение.

Такой дом не зарегистрируют в собственность. А все, что не в собственности, рано или поздно могут признать самостроем. И заставить снести за свой счет.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Денег людей нет, поэтому вступают в наследство и тут же продают, а продают то…, что покупать не хочется, пока весь хлам выбросишь, халупку разберёшь…тяжко. Проще землю купить и потихоньку до ума доводить. Да трудно, да долго, кто не боиться берётся, а молодежь ленится.

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