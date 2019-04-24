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Вышла из комы после аварии спустя 30 лет женщина в Арабских Эмиратах

Врачи полагали, что она больше никогда не очнется. Однако ее семья не сдавалась. В прошлом году женщина открыла глаза в немецкой больничной палате.

24.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вышла из комы после аварии спустя 30 лет женщина в Арабских Эмиратах

Суд наследного принца узнал о ее состоянии и предложил семье грант для участия в медицинской программе в Германии

Женщина из Объединенных Арабских Эмиратов провела в коме почти 30 лет после аварии. Недавно она очнулась.
27 лет назад Мунира Абдулла из ОАЭ забрала из школы своего четырехлетнего сына. По дороге домой семья попала в автомобильную аварию. Омар получил незначительные травмы, а Мунира оказалась в коме.

Врачи полагали, что она больше никогда не очнется. Однако ее семья не сдавалась. В прошлом году женщина открыла глаза в немецкой больничной палате.

«У меня всегда было чувство, что однажды она проснется», — рассказал СМИ 32-летний сын Муниры Омар.

По его словам, во время аварии мать обняла его, чтобы защитить, и весь удар пришелся на нее. После трагедии Муниру доставили в Лондон, а затем вернули в Аль-Айн. Женщина находилась в вегетативном состоянии, и шансов на благоприятный исход было мало.

Мунира провела десятилетия в больницах ОАЭ. Периодически ее транспортировали в новые учреждения. В апреле 2017 года Суд наследного принца узнал о ее состоянии и предложил семье грант для участия в медицинской программе в Германии.

«Я благодарен шейху Мухаммеду [бен Заеду, наследному принцу Абу-Даби] за это. В целом, наши лидеры всегда поддерживают в таких ситуациях», — сказал Омар.

Лечение за рубежом пошло Мунире на пользу, и вскоре она начала реагировать на присутствие своих детей и лечащего врача.

Примерно через год, в июне 2018 года, во время последней недели лечения госпожи Абдуллы в Германии, случилось неожиданное. В больничной палате произошел небольшой конфликт с участием Омара, и женщина начала издавать необычные звуки.

«Через три дня я проснулся от того, что кто-то зовет меня по имени. Это была она!», — рассказывает Омар, — «Годами я мечтал об этом моменте, и мое имя было первым словом, которое она произнесла».

С тех пор госпожа Абдулла начала восстанавливаться. Она вернулась в Абу-Даби со своей семьей и теперь проходит реабилитацию в больнице.

— недавнем репортаже госпожа Абдулла самостоятельно смогла ответить на вопросы журналистов. После своего чудесного восстановления она уже успела посетить Великую мечеть шейха Заеда.

Источник: russianemirates.com


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