Упали доходы россиян на 8,3% за последние пять лет

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные, представленные на заседании Научно-методологического совета при Росстате.

Как указали в Росстате, данные были получены с помощью обновленной методологии расчета. «Реальные денежные доходы населения в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. По прежней методологии это снижение составляло 10,2%», — указали в ведомстве.

При этом общие номинальные денежные доходы населения в 2018 году составили 58,163 трлн рублей, что на 30,5% выше, чем в 2013 году. «По прежней методологии эти показатели составили бы 57,456 трлн рублей и 27,7% соответственно», — добавили в Росстате.

По данным ведомства, доходы от оплаты труда наемных работников составили 34,534 трлн рублей, социальные трансферты — 11,101 трлн рублей, доходы от предпринимательской деятельности — 3,698 трлн рублей, доходы от собственности — 2,463 трлн рублей, прочие денежные поступления — 6,364 трлн рублей.

Расходы населения, согласно обновленной методологии расчетов Росстата, в 2018 году составили 56,011 трлн рублей (51,216 трлн рублей — по старой методологии расчетов). Из них 47,506 трлн рублей пришлись на покупку товаров и оплату услуг, 6,907 трлн рублей — на обязательные платежи и разнообразные взносы, 1,597 трлн рублей — прочие расходы. Сбережения россиян в 2018 году составили 2,151 трлн рублей (против 6,240 трлн рублей по старой методологии расчета).

Обновленная методология расчета

В обновленную методологию расчета доходов населения были внесены такие показатели, как прирост средств в действующих кредитных организациях на валютных счетах с исключением курсовой переоценки вкладов, изменение остатков средств на счетах в банках за рубежом, прирост средств, привлеченных в форме кредитов и займов от иностранных контрагентов, изменение наличных денег на руках у населения в иностранной валюте, изменения страховых резервов по страхованию жизни, средства от реализации финансовых активов.

Учитывается также прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате, расходы населения на покупку товаров вне торговой сети, оплата посреднических услуг при совершении сделок по купле — продаже с недвижимостью, оплата посреднических услуг при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье, расходы на транспортные услуги, приобретенные у иностранных компаний, и другие.

Кроме того, из методологии были исключены расходы на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья, а также покупка валюты.

Источник: ТАСС