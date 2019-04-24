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Воры электричества оставят без освещения улицы Бердска

Объемы украденной электроэнергии в несколько раз превышают сумму, требующуюся для городского уличного освещения.

24.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Воры электричества оставят без освещения улицы Бердска

По наказам избирателей для уличного освещения требуется 22 млн рублей

Незаконно подключаются к электросетям дачники и жители частного сектора Бердска. Объемы украденной энергии огромные. По сумме они в несколько раз превышают финансирование на уличное освещение города. При таких огромных убытках никто не будет выделять городу дополнительные средства на освещение, поэтому необходимо ужесточать меры за незаконное потребление электроэнергии, заявил на совещании чиновников 22 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Сумма по несанкционированному подключению превышает в несколько раз потребность по ремонту уличного освещения. В планах по наказам избирателей на уличное освещение нужно около 22 млн рублей. Если мы будем воровать, то рассчитывать на развитие электросети, на ее стабильность и безопасность, наивно. Объемы большие. Технические возможности контроля есть. Остается применить административные меры, — подчеркнул Евгений Шестернин.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не пойман, не вор!

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