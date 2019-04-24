Фотомарафон «Моя доченька» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Сегодня, 24 апреля, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Моя доченька» посвященный Дню дочери. Кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Когда появляется на свет дочка — все в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, теплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств девочки легко могут растопить суровое сердце папы…

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