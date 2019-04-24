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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

24.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №15/2019

Сегодня, 24 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №15/2019.

В номере вы прочтете:

1. 5 млн рублей похитили но новом коллекторе в УКСе.

2. Строители уверены в эффекте осушения города.

3. Мэр отчитал местные СМИ за негативные заголовки.

4. ЦГБ возить безногих пациентов не обязана.

5. Объявляю вас мужем и женой: Людмила Бобровская за 25 лет поженила 12 500 пар.

6. Неравнодушные жители собрали подгузники инвалиду.

7. Тайные свидетель по делу о хищении воды.

8. Где появится мусорозавод.

9. Чиновники пытаются остановить деградацию экосистемы Бердской косы.

10. Убитые дороги.

11. Вице-спикером Голубев будет работать бесплатно.

12. Фотомарафон: «Моя доченька».

13. Мечта: Побывать в СССР и окунуться в атмосферу пионерлагеря .

14. Канун войны: детдом, красноармеец и и алтайское тепло.

15. Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров.

На обложке — 5 млн рублей похитили но новом коллекторе в УКСе.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru


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Огромное количество опасных микробов в мужской бороде нашли ученые Фотомарафон «Моя доченька» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

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