Загорелась могила Евгения Осина из-за забытой свечи

На могиле певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве произошло возгорание. Причиной послужили оставленные посетителями свечки, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Ранее в Telegram-канале «112» появилось фото могилы певца, усыпанной пеплом. По данным Telegram-канала, на месте захоронения певца была разрушена ограда.

«Возгорание произошло по вине недобросовестных посетителей кладбища, которые оставили горящие свечи. Соседние захоронения не пострадали. Ограждения на могиле никогда не было, его сломать не могли», — сказал сотрудник пресс-службы.

Источник в столичной мэрии сообщил ТАСС, что вопрос о том, кто будет восстанавливать место захоронения и за чей счет, пока не решен.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября 2018 года. Певцу было 54 года. Популярность артисту принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя» и другие.

Гражданская панихида по Евгению Осину и похороны певца состоялись 20 ноября на Троекуровском кладбище Москвы.

Источник: ТАСС