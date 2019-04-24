После большегрузов восстанавливают дороги строители в Бердске

Немало вопросов, касающихся состояния дорог, задали участники общественного обсуждения ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», основным мероприятием, запланированным в рамках БКД в 2020 году, является ремонт дороги к микрорайону Раздольному.

Будет ремонтироваться ул. Черемушная от ул. Боровой и до остановки общественного транспорта «Раздольный» — участок протяженностью 3,3 км. Планируется выполнить ремонт дорожного полотна и тротуаров, устройство разделительных клумб, ограждение пешеходных переходов согласно правилам безопасности дорожного движения, озеленение, нерегулируемые пешеходные переходы в районе ул. Черемушная, 13, 25 и Боровой, 96, отвод поверхностных вод с территории, прилегающей к зоне проводимого капремонта, в существующую сеть ливневой канализации. Также пройдет реконструкция светофорного объекта на пересечении ул. Черемушной и Космической с учетом организации дополнительных полос движения при выезда с перекрестка, устройство регулируемых пешеходных переходов в районе Микрорайона, 25, 28, 37, организация безопасного движения транспорта и пешеходов в районе ручья реки Раздельной.

В рамках БКД будет отремонтирован участок ул. Боровой — от ул. Лунной до Черемушной, протяженностью 0,3 км и в поселке Новом — ул. Новосибирская, протяженностью 0,4 км.

Общая сумма финансирования, которая намечена по программе на 2020 год — 152 млн рублей. Это общая сумма по программе, которую предложила область. Сколько будет доведено конкретно на 2020 год, будет известно после принятия бюджета на этот год областным Заксобранием.

Одной из причин для ремонта дороги к микрорайону Раздольному стало то, что в его сторону в дальнейшем будет продолжаться застройка. Этот факт вызвал вопрос у руководителя общественной инспекции «ЖКХ контроль» Анжелики Балетских:

-По шикарной дороге будут ездить большегрузы и, естественно, застройщик несет обязанность по восстановлению этих дорог, то чего практические нет. И нет по одной простой причине: в техзаданиях при подписании разрешения этого никто не предусматривает. Чтобы не было такого, чтобы эту шикарную дорогу разбили, а мы подобную ситуацию видим и в центре, нужно внести как правило, чтобы при застройке учитывать задание. Насколько застройщики восстанавливают после строительства эти дороги?

В данный момент с застройщиками противоречий нет, поэтому если возникают какие-то вопросы, они без проблем восстанавливают дороги, — ответил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Все это прописывается в техусловиях, которые выдает УЖКХ, — дополнил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.