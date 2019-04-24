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Купе с душем для дальнего следования презентует РЖД в Москве

У пассажиров будет возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха. А нижние полки в собранном виде представляют собой диваны с подголовниками, за которыми находятся мини-сейфы.

24.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Купе с душем для дальнего следования презентует РЖД в Москве

Новые вагоны купе собирает Тверской вагоностроительный завод

Сначала новый одноэтажный купейный вагон продемонстрируют журналистам, а затем всем желающим. Презентация обновленных интерьеров купе состоится уже на следующей неделе, 23 апреля, на Рижском вокзале в Москве.

— По окончании презентации всем посетителям Рижского вокзала будет предоставлена возможность ознакомиться с вагоном дальнего следования нового модельного ряда, — цитирует РИА Новости представителей РЖД.

В новых вагонах купе у пассажиров будет возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха. Также они будут оборудованы душевыми кабинами в туалетах, кулерами с водой в сервисных зонах в коридорах, вендинговыми автоматами, микроволновками и холодильниками.

Изменится и интерьер купейных вагонов. Стены будут выполнены в бежевых тонах, а полки — в синем цвете. Нижние полки в собранном виде представляют собой диваны с подголовниками, за которыми находятся мини-сейфы. Верхние полки в собранном виде будут выглядеть незаметно, сливаясь со стеной. Новые вагоны купе собирает Тверской вагоностроительный завод. В феврале 2019 года ТВЗ построил первые образцы для дочки РЖД — Федеральной пассажирской компании, которая обслуживает маршруты дальнего следования. Тогда же появились первые фотографии новых купейных вагонов.

Источник: runaruna.ru


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