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За оскорбление подруги пырнул ножом в живот соседа по общежитию житель Новосибирска

Инцидент произошел в общежитии. Преступника уже поместили под стражу. Теперь вспыльчивому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

24.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За оскорбление подруги пырнул ножом в живот соседа по общежитию житель Новосибирска

О данном факте медицинские работники сообщили в полицию

22 апреля 2019 в 21.50 от общежития, расположенного на улице Зорге, бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу 21-летнего жильца общежития с проникающим ножевым ранением брюшной полости. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Отдела полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 44-летний ранее не судимый житель Кировского района, проживающий с потерпевшим в одном общежитии.

По предварительной версии, подозреваемый ударил ножом потерпевшего за то, что он оскорбил близко знакомую ему женщину.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант помещен под стражу. Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО


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