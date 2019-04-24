Огромное количество опасных микробов в мужской бороде нашли ученые

Сотрудники Медицинского центра Хирсланден в Швейцарии заявили, что мужская борода – вместилище огромного количества микробов, в том числе потенциально опасных. Их в ней больше, чем в шерсти собак, которых выводят гулять на улицу, пишет «МедикФорум».

Исследователи взяли мазки с лица 18 мужчин и с области шеи у 30 собак разных пород, сравнив затем микробный состав образцов. В результате они констатировали: у людей бактериальное «загрязнение» более существенно, чем у животных.

По словам ведущего автора проекта, профессора Андреаса Гуцейта, из 30 домашних собак, которых регулярно выводят гулять на улицу, микробы в небольшом количестве были найдены у 23. В свою очередь, среди участвующих в исследовании бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, высокий уровень микробов в волосяном покрове был зафиксирован абсолютно у всех. Что касается потенциально опасных микроорганизмов, то их обнаружили у 7 из 18 мужчин (38%) и у 4 из 30 собак (13%).

Источник: 19rus.ru