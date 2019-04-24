Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Грозит каторга за ввоз пельменей и колбасы туристам из России в Японию
С Путиным один на один посоветовала не встречаться Зеленскому его команда
Сотни огромных мух с помойки облепили стекла в дачном доме жительницы Бердска
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Сигареты-подделки заполонили рынок России
Подозреваемых в хищении 5 млн рублей на строительстве коллектора привезли в суд Бердска
За оскорбления Путина в соцсети на 30 тыс. рублей впервые оштрафовали жителя России
За порчу имущества бизнесмен Илющенко требует 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный» в Бердске
Упали доходы россиян на 8,3% за последние пять лет