Дачников «Веги-3» ждут на собрание в ДК «Родина»

В рубрику «Сообщи свою новость» написал пользователь под ником СНТ «Вега-3»:— Уважаемые садоводы СНТ «Вега-3»! Приглашаем вас на собрание, которое состоится 25 апреля 2019 года в 18.00 в малом зале ДК «Родина».