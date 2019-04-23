В три раза сократят число киосков и торговых мест на улицах Бердска

Киоски в Бердске закрываются после запрета торговать алкоголем и сигаретами
На апрельском заседании Совета старейшин Бердска его участники возмущались внешним видом города. Они выступили против аляпестой рекламы на домах, безликого въезда в Бердск и уродующих улицы киосков.
В Бердске существует схема размещения нестационарных торговых объектов, рассказала уважаемым берчанам вице-мэр по экономике Жанна Шурова.
— Начали проверку договоров аренды земельных участков, инвентаризацию этих мест. Их и так мало, а когда они заставлены разваливающимися киосками, где еще и спиртом торгуют незаконно… Поэтому вопрос этот стоит очень остро, — пояснила Жанна Сергеевна.
По ее словам, в Бердске сейчас на карту города нанесено более 300 мест под киоски и точечную торговлю. Этим занимается управление градостроительства. Но управление по экономике предлагает оставить только 109 мест. В течение двух недель комиссия объедет все места, где предполагается разместить торговую точку.
— У меня на руках более 100 судебных решений о сносе торговых объектов. Работа идет колоссальная. Думаю, что понадобиться и ваша помощь, — обратилась к старейшинам вице-мэр.
Она ждет от них предложения, где разумнее, удобнее для бердчан разместить киоски.
— Нужно указывать ориентиры или прямо адресно. Здесь — мешает, здесь — нет. Мы же смотрим и правила дорожного движения, и коммунальные сети, и в целом безопасность. Убрать нужно все «скворечники», — предложила Шурова.
Старейшины решили на следующем заседании совета рассмотреть более детально схему размещения киосков и торговых точек, внести предложения, где они нужны, а где их стоит убрать.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» старейшины возмущены несанкционированной уличной торговлей, требуя от чиновников навести порядок.
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Вероятно вперёд статья была -как будет выглядеть Бердск без рекламы-проверка,как отреагирует народ?а сейчас вот и решение последовало(((
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На остановке дк Родины наведите порядок.
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Разогнать это скопище престарелых ренегатов-нажившихся на развале Союза.
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А что за орган власти такой, совет старейшин?
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Ред.- «аляпЕстой» — аляпистой.
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