Представители АО «Искитимцемент» приняли участие в пресс-туре, организованном НГАСУ

Мероприятие, организованное научными работниками кафедры строительных материалов, стандартизации и сертификации НГАСУ (СИБСТРИН), объединило более 30 человек – представителей цементной отрасли, общественных деятелей и журналистов региональных СМИ.

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поделился с участниками пресс-конференции опытом противодействия распространению фальсификата на рынке цемента. Он отметил, что в Сибирском федеральном округе проблема незаконного оборота продукции особенно актуальна для Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. По оценкам экспертов предприятия, около 90–95% фальсифицированного цемента продается в 50-килограммовых бумажных мешках.

«Дело в том, что продавец цемента может заказать предприятию-изготовителю мешок по собственному макету, с любой нужной маркировкой. Изготовитель тары не обязан проверять и тем более контролировать правильность нанесения маркировки, – пояснил Владимир Петрович. – При выявлении нарушений уполномоченные органы – в частности, Росстандарт, Роспотребнадзор – наказывают только фасовщиков и непосредственных продавцов цемента. Производители мешков никакой ответственности не несут. Считаю необходимым устранить этот правовой пробел, развязывающий руки мошенникам».

Также Владимир Скакун рассказал о результатах работы, которую проводит АО «Искитимцемент» в целях противодействия распространению фальсифицированной продукции. Важным инструментом борьбы с оборотом фальсификата на рынке цемента является мониторинг торговых точек и в случае выявления нарушений – обращение в контролирующие органы. В 2018 году специалистами завода подано 10 заявлений, по результатам рассмотрения которых проведены соответствующие проверки. В отношении одного из продавцов возбуждено дело об административном правонарушении (ч.4 ст.14.5 КоАП РФ), в отношении другого – уголовное дело (ч.1 ст. 171.1 УК РФ).

После конференции участники пресс-тура побывали на улице Большой, где еще в прошлом году работала перевалка, производившая фальсифицированный цемент, мощностью 15 тысяч тонн цемента в год. Сегодня оборудование на площадке демонтировано, завод не работает, возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ, ведутся следственные мероприятия.

Затем состоялась контрольная закупка цемента в одной из торговых точек Новосибирска на улице Прокопьевской, известной специалистам АО «Искитимцемент» как место сбыта продукции неустановленного качества. В 2018 году здесь неоднократно проводились проверочные закупки. По результатам испытаний в аттестованной лаборатории проб цемента, приобретенного в данной точке, качество материала не соответствовало требованиям ГОСТа, упаковка также была выполнена с нарушениями.

В ходе пресс-тура представители СМИ приобрели мешок цемента. Продавец получил деньги и выдал товар, но кассовый чек не предоставил. Для чистоты эксперимента корреспонденты оставили свои подписи на упаковке приобретенной продукции и направились в лабораторию АО «Искитимцемент» для проведения испытаний.

Осмотр упаковки и экспресс-анализ содержимого выявил грубые нарушения ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»; ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия», ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия». Так, вместо заявленных 50 кг в мешке содержалось 45,5 кг цемента, а при просеивании материала на сите №008 остались частички угля и золы. Кроме того, при формовании образцов-балочек из проб цемента на поверхности раствора появились разводы серого цвета с черными вкраплениями, что также характерно при содержании в цементе золы, о процентном содержании которой будет известно через двое суток по результатам химического анализа. Окончательное заключение о качестве стройматериала, поступившего на экспертизу, специалисты лаборатории отдела технического контроля АО «Искитимцемент» дадут в соответствии с ГОСТ через 28 суток.

