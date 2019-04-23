Напал на троих детей домашний волк в Подмосковье

Домашний волк уже второй раз сбежал от хозяина в поселке Хорлово Воскресенского района. Как сообщают жители, в последний раз его видели на улице Колхозной. Полиция ищет зверя.

– У нас один местный житель в своем огороде держит волка, – рассказала местная жительница Анна Г. – На прошлой неделе волк вырвался и убежал, покусал троих детей. Его поймали и хозяину отдали обратно. И вот теперь зверь опять сбежал.

По словам Анны Г.,всем по кусанным детям пришлось обращаться в травмпункт. Одному из пострадавших, девятилетнему мальчику, пришлось зашивать раны на ноге. Родители покусанных детей написали заявление в полицию.

Сейчас местные жители взволнованы очередным побегом зверя, они видят его в разных местах поселка.

– Вчера он бегал на Советской, 125, где огороды у частных домов, – сообщила Алена Пухова.

Комментарий от администрации района корреспонденту «Подмосковье сегодня» оперативно получить не удалось.

Источник: mosregtoday.ru