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Нелегальную торговлю алкоголем пресекли полицейские Бердска

Алкогольную продукцию продавали без наличия документов на нее. Возбуждено административное производство.

23.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Нелегальную торговлю алкоголем пресекли полицейские Бердска

На прошлой неделе полицейские доставили в отдел 51 административного нарушителя

За прошедшую неделю зарегистрировано 464 сообщения о происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из них 14 преступлений. Девять раскрыты, еще раскрыты 10 из ранее нераскрытых, сообщил на совещании чиновников 22 апреля начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

— Выявлено 34 административных нарушения. В отдел доставили 51 административного нарушителя. Проводили профилактические мероприятия «Район», в ходе которых была выявлена продажа алкогольной продукции без документов. Возбуждено административное производство. Проводились мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Выявлены пять нарушений, возбуждено пять уголовных дел. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано не было, — рассказал Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева


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(1) Комментарий

  1. антиШаман

    Не может быть! :-D :-D :-D

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