Нелегальную торговлю алкоголем пресекли полицейские Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировано 464 сообщения о происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из них 14 преступлений. Девять раскрыты, еще раскрыты 10 из ранее нераскрытых, сообщил на совещании чиновников 22 апреля начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

— Выявлено 34 административных нарушения. В отдел доставили 51 административного нарушителя. Проводили профилактические мероприятия «Район», в ходе которых была выявлена продажа алкогольной продукции без документов. Возбуждено административное производство. Проводились мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Выявлены пять нарушений, возбуждено пять уголовных дел. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано не было, — рассказал Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

