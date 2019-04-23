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Снесла дорожное ограждение Mazda Premacy с «неподвижной» автоледи в Бердске

32-летняя женщина-водитель, скатившаяся с ул. Спортивной через трассу в лесополосу, не тормозя, скрылась с места ДТП. Но вернулась по вызову супруга. Полицейские нашли ее в адекватном состоянии. Возможно, она увозила ребенка.(ФОТО)

23.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ГИБДД по Новосибирской области 6 коммент.
 
Снесла дорожное ограждение Mazda Premacy с «неподвижной» автоледи в Бердске

«Мазда» затормозила на кустах

В управлении ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 23 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили информацию о странном ДТП, произошедшем утром на бердском участке трассу Р-256.

— Информация поступила в дежурную часть в 8.45 о наезде на препятствие. Экипаж буквально через две минуты был на месте. Он оформил ДТП с материальным ущербом. Автомобиль «Мазда Премаси» двигалась по ул. Спортивной в направлении ул. Вокзальной, водитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» госинспектор отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром во вторник водители и пассажиры различного транспорта обнаружили стоящую без движения черную иномарку на светофоре перед выездом с ул. Спортивной на федеральную трассу Р-256 с неподвижной автоледи за рулем.

Авто не тронулся даже тогда, когда загорелся зеленый свет. На сигналы автомобилистов странное авто не реагировало. И его начали объезжать. Елена ехала в маршрутке в направлении железнодорожного вокзала. Пассажирская «Газель» встала как раз на странным черной машиной.

— Она стояла для поворота на ул. Вокзальную, как и мы. Водитель маршрутки посигналил, но она не тронулась. Мы начали ее объезжать и она тронулась. Думали, что она тоже будет поворачивать, а она поехала по прямой — прямо через трассу и съехала в лесополосу через деревья. Я уже не видела, уткнулась она в дерево или нет, но остановилась, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

По ее словам, за рулем сидела «недвижимая женщина» — она не шевелилась, руки были опущены, не лежали на руле, а на заднем сидении находился ребенок. Это видели все пассажиры и водитель маршрутки. Начали разговоры о том, чтобы остановиться и помочь, если понадобиться. Но маршруточник не стал, заявив, что не может сорвать график движения.

На момент прибытия сотрудников областного полка ДПС в автомобиле никого не было. Через несколько минут приехал мужчина, заявивший полицейским, что за рулем была его супруга. Когда сотрудники ГИБДД спросили, почему она скрылась с места происшествия, мужчина позвонил жене и она быстро вернулась.

— За рулем находилась женщина 1987 года рождения, стаж управления у нее с 2011 года. Признаки опьянения отсутствовали. Она пояснила, что не справилась с управлением. Ребенка на месте происшествия не было. Его сотрудники ДПС не видели, — отметил Шкабарня.

Между тем, нельзя исключать, что ребенка в салоне автомобиля во время ДТП не было. Возможно, она именно поэтому покинула место происшествия — чтобы отвезти ребенка. Не исключено, что автоледи стало плохо и она отключилась или заснула.

По словам госинспектора областной ГИБДД, завтра женщина предстанет перед группой разбора, где она даст объяснения. Она является участником ДТП №1, причинившим повреждения не только автомобилю, но и дорожному ограждению, которое принадлежит автодору.

— Материал оформим. Все необходимые действия провели. Пострадавших нет. Женщина-водитель к медикам не обращалась. Никаких претензий не имеет. Ее направили на экспертизу, но результатов пока нет. Во всяком случае вела себя она совершенно адекватно, — рассказал Константин Шкабарня.

Снесла дорожное ограждение Mazda Premacy с «неподвижной» автоледи в Бердске

За сломанную ограду придется платить


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(6) Комментариев

  1. igk63

    А может приехала уже другая женщина? :(

    Thumb up 10 Thumb down 2

  2. Злой

    Блин….
    Что-то я стал все чаще замечать, что количество «странных женщин» за рулем в Бердске просто зашкаливает!!!
    Носятся как угорелые, рулят одной рукой…(во второй — смартфон)…
    Боюсь я их…
    Главное, они ведь и меня в качестве пешехода достанут…
    Спаси нас Господи! =-O

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Аноним

    «Зависла» тетенька — а окромя алкоголя, там много чего может быть(что не тестируется )

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Гость

    Пробить забор из стальной арматуры — это надо постараться!
    Явно на акселератор давила от души! =-O =-O =-O

    Thumb up 1 Thumb down 3

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