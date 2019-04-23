Конные скачки откроют «Сабантуй» в Новосибирске

Колоритными конными скачками, сельхозвыставкой, национальными конкурсами, играми и соревнованиями жители нашей области и гости из разных регионов страны отметят XIX Федеральный Сабантуй, который пройдет в Новосибирской области 8-9 июня этого года.

Вопросы подготовки и проведения масштабного межнационального праздника были рассмотрены на заседании организационного комитета, который 22 апреля провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. «На протяжении нескольких месяцев мы ведем активную подготовку к Федеральному Сабантую. Наша главная задача – организовать все мероприятия на достойном уровне, показать наше сибирское гостеприимство, межнациональный мир и согласие, продемонстрировать самые яркие народные традиции и обычаи», – отметил он.

Федеральный Сабантуй пройдет в течение двух дней – 8-9 июня. В первый день на территории Новосибирского ипподрома состоятся конные скачки и сельскохозяйственная выставка. Как доложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, на ипподроме пройдут восемь заездов. «С учетом национального колорита пройдут четыре скачки. В рамках сельхозвыставки будут представлены племенные животные, изделия народных промыслов, сельхозпродукция, будут работать дегустационные зоны», – рассказал он.

9 июня на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» состоится торжественное открытие и многочисленные мероприятия праздника: концертная программа с участием творческих коллективов, интерактивная площадка «Татарское подворье», представляющая быт традиционной сельской семьи, соревнования по тюркской борьбе «Корэш», взрослые и детские национальные игры, ярмарка народных художественных промыслов, дегустация блюд национальной кухни.

В межнациональном празднике примут участие жители городов и районов Новосибирской области, а также гости и делегации из более чем 40 регионов России.

XIX Федеральный Сабантуй проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан, межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар», Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области».

Источник: nso.ru