Эксперимент: Перестала покупать ребенку рабочие тетради для уроков в школе

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Итак — рабочие тетради в школе…

Наболевшая тема для многих родителей учеников начальной школы. Многократно разъяснялось, что рабочие тетради не должны приобретаться родителями, а должны предоставляться школой. О чем нам, родителям, даже на собрании перед началом учебного года в школе сказала наш классный руководитель.

Так и сказала — вы покупать тетради не должны. Но и школа их не купит — денег у школы на это нет.

Нынешние учебники рассчитаны на выполнение параллельных заданий в рабочей тетради.

Итак, в нашем классе рабочие тетради на этот учебный год должны были быть по следующим предметам: окружающий мир, литературное чтение, математика, русский язык. Задания из рабочей тетради не реально выполнить в обычной простой тетрадке.

На вопрос родителей, как будут учиться дети без рабочих тетрадей, учитель ответила, что материал для работы все равно будет предоставлен. Таким образом родители разделились. Кто-то решил, что все равно купит ребенку тетради, чтобы ему было удобнее учиться, а кто-то решил их не приобретать, раз школа берет на себя обязанность обеспечить ребенка заданиями на дом.

Я в этом году тоже решила не приобретать эти тетради. Было интересно, как ребенок проучится этот год без приобретенных тетрадей. И вот как прошел этот эксперимент:

В итоге учитель просто копировала страницы из имеющейся рабочей тетради и ребенок выполнял задания на этих ксерокопиях. И то — не всегда. Не всегда эти листочки выдавались. Двойки за не сделанную работу в таком случае, естественно не ставились. Но и ребенок новых знаний и умений не приобретал.

Однако, замечу — бумага для принтера в класс приобретается за счет родителей. Получается, что если какие-то родители не купили своему ребенку тетради, то за них начинают рассчитываться другие родители или даже учитель из своего кармана.

Теперь вопрос — как учились бы дети, если бы все родители отказались купить тетради? Почему школы до сих пор не обеспечивают детей рабочими тетрадями? Родители, почему вы до сих пор поступаете так, как вам удобно — покупаете тетради детям вместо того, чтобы требовать от школы выполнения своих обязательств по обеспечению ваших детей учебным материалом?

Ведь так и будет все дальше продолжаться — кто-то где-то недораспределяет бюджетные средства, а мы продолжаем это одобрять своим молчаливым поведением. Потому что так удобнее? Конечно, мы все хотим, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, чтобы учился в удовольствие, но ведь это должно обеспечивать государство!

Ведь деньги выделяются, они просто не доходят до места назначения. И никакой директор или руководство высших структур не зашевелится, пока нет вопиющей ситуации, когда не хватает средств на рабочие тетради или бумагу…. Если родители всей начальной школы откажутся за свой счет приобретать тетради, как выдумаете — к чему это приведет? Не обязаны мы ни заправлять принтеры, ни покупать бумагу в школу, ни приобретать рабочие тетради. Поймите уже это, наконец…

Что вы думаете по этому поводу?