Дождется пассажиров электричек автобус №3 на вокзале Бердска

С 1 мая изменится расписание движения муниципальных автобусов по маршруту №3 в Бердске.

В горадминистрацию обратились бердчане с просьбой скорректировать расписание автобусов с прибытием электропоездов из Искитима на бердский вокзал. Изменения в расписании коснулись второй половины дня. Сдвиг по времени произошел небольшой — пять минут, рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.