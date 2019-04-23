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Дождется пассажиров электричек автобус №3 на вокзале Бердска

По просьбам бердчан расписание муниципальной «тройки» скорректировали с прибытием электропоездов.

23.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дождется пассажиров электричек автобус №3 на вокзале Бердска

У автобуса №3 довольно протяженный маршрут

С 1 мая изменится расписание движения муниципальных автобусов по маршруту №3 в Бердске.

В горадминистрацию обратились бердчане с просьбой скорректировать расписание автобусов с прибытием электропоездов из Искитима на бердский вокзал. Изменения в расписании коснулись второй половины дня. Сдвиг по времени произошел небольшой — пять минут, рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.


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