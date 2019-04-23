Избила копченой рыбой полицейского на перроне вокзала продавщица в Барабинске

В Новосибирской области на жительницу Барабинска завели уголовное дело — её обвиняют в том, что она избила полицейского копчёной рыбой. Об этом сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России. Сибирячка торговала на перроне вокзала в Барабинске копчёной рыбой без разрешения.

— Предварительно установлено, что 15 апреля подозреваемая, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск, реализовала копченую рыбу. С целью пресечения административного правонарушения к подозреваемой подошел сотрудник полиции и попросил покинуть перрон, — рассказали в ведомстве.

-Подозреваемая, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции, умышленно нанесла ему множество ударов пакетом с копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся следственные действия, а расследование уголовного дела продолжается. По ч. 1 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья) сибирячке грозит до 5 лет лишения свободы.