Первое место с соревнований из Барнаула привезли юные футболисты Бердска

В Барнауле с 19 по 21 апреля 2019 года прошел Межрегиональный турнир по футболу «Наши дети-лучшие на свете!» среди детей 2006 г.р., в котором приняла участие команда “Кристалл-06” из Бердска. В соревновании приняли участие команды из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Кемерово и Бердска.

Наши ребята достойно представили бердский футбол на этом турнире, заняв в группе первое место, уверенно выиграли в полуфинале команду «СШ №2-2006» г. Бийск со счетом 4-1, и не оставили шансов в финале команде МФК «Кемерово-2006» Кемерово, победив 8-0, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» отдел физкультуры и спорта Бердска.

Лучшим игроком турнира в составе команды “Кристалл-06” признан защитник Данил Чевардин. Лучшим бомбардиром стал полузащитник команды “Кристалл-06” Александр Гончаров с результатом 12 забитых мячей. Лучшим тренером турнира справедливо был признан наставник команды “Кристалл-06” Семен Семененко.