Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в Бердске

Предстоит пройти реконструкцию стадиону «Авангард» в Бердске.

— Поступают звонки по поводу того, что происходит на стадионе «Авангард». На стадионе «Авангард» согласно постановлению горадминистрации идет снос подтрибунных помещений. В последующем — передача в собственность Новосибирской области для проведения проектных работ и строительства футбольного поля, беговых дорожек и подтрибунных помещений. Сейчас идет процесс сноса. Все находится на контроле, — рассказала на совещании чиновников 23 апреля начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Проще скажите, наконец-то дождались реконструкции «Авангарда», отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Мэр поручил Ашихминой сделать информационной стенд по реконструкции «Авангарда»и размещать на нем информацию о том, какие работы проводятся и в какие сроки.