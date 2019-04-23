Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

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а мне Бекетова жалко
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Да нормальный мужик и работяга.Довелось по работе контактировать.Ну а хищение еще надо доказать.Если грамотные спецы готовили документы то с доказухой может засада выйти.Просто сейчас нервы людям вымотают конкретно.Это не им вину будут доказывать,их уже считают виновными.Теперь мужики будут сидя в камере доказывать,что они не виновны.Короче-хочешь на свободу-докажи.
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