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Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

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Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

Задержанным по делу о мошенничестве и. о. начальника УКСа Юрию Бекетову и директору ООО «Росстрой» Константину Михайленко в ближайшее время изберут меру пресечения.

23.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

В здании УКСа обысков не было, уточнили источники «Курьер. Среда. Бердск»

Мэр Бердска Евгений Шестернин опроверг информацию об обысках в городском управлении капитального строительства сегодня, 23 апреля.

-Кто вам сказал, что там были обыски? Их не было. Вот и весь разговор, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Эти сведения подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» и старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-Обысков не было в УКСе. Но задержаны двое, — рассказал Чечулин.

По его словам, сегодня или завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для и. о. начальника УКСа Юрия Бекетова и директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко. Их подозревают в хищении более 5 млн рублей на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» известно, что обыски происходили в жилище главных фигурантов уголовного дела — Юрия Бекетова и Константина Михайленко, а не в УКСе.


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(2) Комментариев

  1. zizou

    а мне Бекетова жалко

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  2. Бродяга

    Да нормальный мужик и работяга.Довелось по работе контактировать.Ну а хищение еще надо доказать.Если грамотные спецы готовили документы то с доказухой может засада выйти.Просто сейчас нервы людям вымотают конкретно.Это не им вину будут доказывать,их уже считают виновными.Теперь мужики будут сидя в камере доказывать,что они не виновны.Короче-хочешь на свободу-докажи.

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