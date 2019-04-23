Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин опроверг информацию об обысках в городском управлении капитального строительства сегодня, 23 апреля.

-Кто вам сказал, что там были обыски? Их не было. Вот и весь разговор, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

Эти сведения подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» и старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-Обысков не было в УКСе. Но задержаны двое, — рассказал Чечулин.

По его словам, сегодня или завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для и. о. начальника УКСа Юрия Бекетова и директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко. Их подозревают в хищении более 5 млн рублей на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» известно, что обыски происходили в жилище главных фигурантов уголовного дела — Юрия Бекетова и Константина Михайленко, а не в УКСе.