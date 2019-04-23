КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1к.кв. в центре!!!
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам комнату
продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Первое место с соревнований из Барнаула привезли юные футболисты Бердска

1 млрд рублей на безопасность дорог добавило правительство Новосибирской области

Избила копченой рыбой полицейского на перроне вокзала продавщица в Барабинске

Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в Бердске

На допрос ближайшее окружение Порошенко вызвала генпрокуратура Украины

Рост зарплаты предвидят экономисты в России

Иномарка с неподвижной автоледи и ребенком пересекла трассу и съехала в лесополосу в Бердске

Исключить аборты из ОМС хотят чиновники и РПЦ

Кто из дачников заплатит налог на теплицы и навесы в Бердске?

Опровергли обыски в УКСе по делу о хищении 5 млн рублей СК и мэр Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Иномарка с неподвижной автоледи и ребенком пересекла трассу и съехала в лесополосу в Бердске

Черным хэтчбэком никто не управлял, он сам по себе катился по дороге в час пик. В ГИБДД обещали прокомментировать необычное ДТП.

23.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: АвтоБердск 2 коммент.
 
Иномарка с неподвижной автоледи и ребенком пересекла трассу и съехала в лесополосу в Бердске

Странное ДТП произошло на этом месте

Странное ДТП произошло сегодня, 23 апреля, примерно в 8.30 в Бердске. Утром водители и пассажиры различного транспорта обнаружили стоящую без движения черную иномарку на светофоре перед выездом с ул. Спортивной на федеральную трассу Р-256 с недвижимой автоледи за рулем.

Хэтчбэк не тронулся даже тогда, когда загорелся зеленый свет. На сигналы автомобилистов странное авто не реагировало. И его начали объезжать. Было неудобно, поскольку в час пик транспортный трафик увеличивается, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Елена ехала в маршрутке в направлении железнодорожного вокзала. Пассажирская «Газель» встала как раз на странным черной машиной.

— Она стояла для поворота на ул. Вокзальную, как и мы. Водитель маршрутки посигналил, но она не тронулась. Мы начали ее объезжать и она тронулась. Думали, что она тоже будет поворачивать, а она поехала по прямой — прямо через трассу и съехала в лесополосу через деревья. Я уже не видела, уткнулась она в дерево или нет, но остановилась, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

По ее словам, за рулем сидела «недвижимая женщина», а на заднем сидении находился ребенок. Это видели все пассажиры и водитель маршрутки. Начали разговоры о том, чтобы остановиться и помочь, если понадобиться. Но маршруточник не стал, заявив, что не может сорвать график движения.

Елена предполагает, что кто-то из проезжавших водителей на личных авто все-таки остановился:
— Вроде кто-то остановился, люди выходили. Но пыль такая поднялась… По-моему, в салоне находился ребенок. Водителю нашей маршрутки тоже так показалось… Девушка сидела за рулем с правой стороны. Она не шевелилась и руки у нее были опущены — не лежали на руле.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментариями к руководителю пресс-службы управления ГИБДД по Новосибирской области Константину Шкабарне, который пообещал ответить позже.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Первое место с соревнований из Барнаула привезли юные футболисты Бердска 1 млрд рублей на безопасность дорог добавило правительство Новосибирской области Избила копченой рыбой полицейского на перроне вокзала продавщица в Барабинске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну водитель «молодец»- график! Д.., как говорил Лавров. Остановись, убедись что такая помощь не нужна и пжл дальше…

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Алиса

    Видимо сознание потеряла

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика