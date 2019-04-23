Иномарка с неподвижной автоледи и ребенком пересекла трассу и съехала в лесополосу в Бердске

Странное ДТП произошло сегодня, 23 апреля, примерно в 8.30 в Бердске. Утром водители и пассажиры различного транспорта обнаружили стоящую без движения черную иномарку на светофоре перед выездом с ул. Спортивной на федеральную трассу Р-256 с недвижимой автоледи за рулем.

Хэтчбэк не тронулся даже тогда, когда загорелся зеленый свет. На сигналы автомобилистов странное авто не реагировало. И его начали объезжать. Было неудобно, поскольку в час пик транспортный трафик увеличивается, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Елена ехала в маршрутке в направлении железнодорожного вокзала. Пассажирская «Газель» встала как раз на странным черной машиной.

— Она стояла для поворота на ул. Вокзальную, как и мы. Водитель маршрутки посигналил, но она не тронулась. Мы начали ее объезжать и она тронулась. Думали, что она тоже будет поворачивать, а она поехала по прямой — прямо через трассу и съехала в лесополосу через деревья. Я уже не видела, уткнулась она в дерево или нет, но остановилась, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

По ее словам, за рулем сидела «недвижимая женщина», а на заднем сидении находился ребенок. Это видели все пассажиры и водитель маршрутки. Начали разговоры о том, чтобы остановиться и помочь, если понадобиться. Но маршруточник не стал, заявив, что не может сорвать график движения.

Елена предполагает, что кто-то из проезжавших водителей на личных авто все-таки остановился:

— Вроде кто-то остановился, люди выходили. Но пыль такая поднялась… По-моему, в салоне находился ребенок. Водителю нашей маршрутки тоже так показалось… Девушка сидела за рулем с правой стороны. Она не шевелилась и руки у нее были опущены — не лежали на руле.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментариями к руководителю пресс-службы управления ГИБДД по Новосибирской области Константину Шкабарне, который пообещал ответить позже.