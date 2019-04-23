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Чтению и письму не обязаны учить в детсадах Бердска

Усилия воспитателей направлены на развитие личности детей и их творческих способностей.

23.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Чтению и письму не обязаны учить в детсадах Бердска

В этом году в детсады Бердска отправятся 1522 ребенка

Не могут взять в толк, чему должны научить их детей в детских садах перед поступлением в 1 класс, родители в Бердске.

— Два года внучка ходила в другую группу, где с детьми занимались и счетом, буквы учили (стала читать). Давали задания на дом. В процесс обучения были вовлечены все члены семьи. Мы не могли нарадоваться. Группа выпустилась, и нам пришлось идти в другую группу. Целый месяц я воевала не с родителями, а с воспитателями. Купили рабочие тетради и….ждем конца мая, чтобы покинуть детский сад, идем в школу. Воспитатели заявляют, что в школе вас всему научат, а в саду они не обязаны готовить детей в школу. Казалось бы сад один, а подход к обучению разный (два года в другой группе), — написала в «сообщи свои новости» Любовь.

Об образовательных программах, реализующихся в бердских детсадах, рассказала читателям «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Детсады предпочитают программу «От рождения до школы»

Статья 10 пункт 4 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование определено как первый уровень общего образования. На основании статьи 12 пункт 3 «К основным образовательным программам относятся: 1) основные образовательные программы – образовательные программы дошкольного образования…».

В дошкольных образовательных учреждениях города Бердска реализуются основные образовательные программы, разработанные и утвержденные ДОО в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, и с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования, размещенных во ФГОС реестре.

Для разработки основной образовательной программы педагогические коллективы ДОО города Бердска в большинстве случаев выбрали комплексную образовательную программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой) – 95% и «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) – 5%.

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований стандарта.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представляются выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений.

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка).

Основные образовательные программы детских садов представлены на официальных сайтах.

Целевые ориентиры не подлежат оценке

Как указано в пункте 4.1. требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, «требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Кроме того, пункт 4.3. указывает на то, что «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

В соответствии с пунктом 4.7. ФГОС ДО целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Достижения обозначенных целевых ориентиров возможно только при целенаправленной работе детсада и семьи.


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(3) Комментариев

  1. igk63

    Зачем боярам грамотные холопы? %)

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  2. Аноним

    При этом запустят в детсады ювеналку, чтобы детей сексуальной грамоте обучать?
    Или попов на джипах — обучать благотворительности и подаяниям сызмальства?
    :-D

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  3. Аноним

    создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; И тд… Как все красиво! Как все мило и прекрасно!

    И вот сразу после этого галстук, белая рубашка, 40 минут не двигаться, отступать две линеечки и молчать. И делать как говорят. И так 11 лет.

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