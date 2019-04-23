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Провалилась в колодец «Лада» на перекрестке в Бердске

Когда колесо попало на крышку люка, она открылась. Автомобиль застрял. Водитель вызвал ГИБДД, так как повреждено крыло. Он винит коммунальщиков, следящих за колодцами на дорогах.(ВИДЕО, ФОТО)

23.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 8 коммент.
 
Провалилась в колодец Лада на перекрестке в Бердске

Застрявшая «Лада» мешает проезду

Во вторник, 23 апреля, около 10.00 на перекрестке улиц Суворова и К. Маркса в Бердске «Лада» попала в ловушку. Автомобиль провалился левым передним колесом в колодец. При этом люк был закрыт.

Но когда водитель затормозил, пропуская машины, «Лада» остановилась на колодце, крышка которого поднялась и ударила по крылу, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сидевший за рулем Анатолий. Колесо застряло.

Проезжающие водители предлагали молодому коллеге помощь. Но он отказался.

— Я вызвал ГИБДД минут 40 назад. Хочу зафиксировать этот факт для страховой. Я ехал прямо по ул. К. Маркса, остановился на перекрестке, и люк открылся, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» водитель «Лады-2111».

По словам Анатолия виноваты в ДТП коммунальные службы, которые обязаны следить за состоянием колодцев, тем более, если они находятся на проезжей части.

Провалилась в колодец Лада на перекрестке в Бердске

Внезапно открывшаяся крышка повредила крыло автомобиля

Автор видео Анастасия Солодкова


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Проще было бы зафиксировать фото и отправить коммунальщикам.
    По факту никаких повреждений нет.
    тупо потерял час, да еще и ГИАшников на пустом месте загрузил фигней.

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  2. Аноним

    видимо молодой за рулем, водители со стажем объезжают колодцы… зато научился :-D

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  3. аноним

    Проезжал мимо когда работали ГИБДДшники, машина стояла на К. Маркса, а они зачем то измеряли рулеткой ширину ул. Суворова %)

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  4. Гость

    А чё, должны были ширину крышки люка замерять?! =-O

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  5. Аноним

    Странный колодец…Сразу под крышкой земля.Не каныга точно,не вода,ну и связь тоже маловероятно…тогда зачем там крышка?Немного бетона «бахнуть» в ямку,чтоб не повторялись такие казусы.Машинка у парня не новая,но чистенькая,ухоженная(может отца или деда),надеюсь не сильно изувечил…Разобраться бы надо,но найти хозяина и стрясти с него денег маловероятно…Хотя?

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    • Аноним

      Какая там земля? Скоба из стенки колодца торчит. И маркировка люка с буквой «К». значит бытовая и производственная канализация.

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  6. Аноним

    Надо выделить офиллиард рублей и на каждый люк поставить сигнализацию, чтобы в случае несанкционированного открытия люка он начал красиво подсвечиваться сине-красными светодиодами и издавать истошную сирену. А так же создать оперативную команду, круглосуточно объезжающую все люки Бердска. Или назначить человека на каждый люк, чтобы отвечал. А ещё лучше сделать приложение для смартфона, которое при приближении к люку будет высылать уведомление: «Люк закрыт, проезжайте», «Люк открыт, вы его или закройте, или обойдите» *CRAZY*

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  7. Аноним

    На фото женщина с коляской идёт по проезжей части. Штрафануть её не мешало бы

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