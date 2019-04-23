Провалилась в колодец «Лада» на перекрестке в Бердске

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Проще было бы зафиксировать фото и отправить коммунальщикам.
По факту никаких повреждений нет.
тупо потерял час, да еще и ГИАшников на пустом месте загрузил фигней.
2 20
видимо молодой за рулем, водители со стажем объезжают колодцы… зато научился
9 12
Проезжал мимо когда работали ГИБДДшники, машина стояла на К. Маркса, а они зачем то измеряли рулеткой ширину ул. Суворова
0 2
А чё, должны были ширину крышки люка замерять?!
1 0
Странный колодец…Сразу под крышкой земля.Не каныга точно,не вода,ну и связь тоже маловероятно…тогда зачем там крышка?Немного бетона «бахнуть» в ямку,чтоб не повторялись такие казусы.Машинка у парня не новая,но чистенькая,ухоженная(может отца или деда),надеюсь не сильно изувечил…Разобраться бы надо,но найти хозяина и стрясти с него денег маловероятно…Хотя?
1 0
Какая там земля? Скоба из стенки колодца торчит. И маркировка люка с буквой «К». значит бытовая и производственная канализация.
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Надо выделить офиллиард рублей и на каждый люк поставить сигнализацию, чтобы в случае несанкционированного открытия люка он начал красиво подсвечиваться сине-красными светодиодами и издавать истошную сирену. А так же создать оперативную команду, круглосуточно объезжающую все люки Бердска. Или назначить человека на каждый люк, чтобы отвечал. А ещё лучше сделать приложение для смартфона, которое при приближении к люку будет высылать уведомление: «Люк закрыт, проезжайте», «Люк открыт, вы его или закройте, или обойдите»
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На фото женщина с коляской идёт по проезжей части. Штрафануть её не мешало бы
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