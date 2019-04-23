Провалилась в колодец «Лада» на перекрестке в Бердске

Во вторник, 23 апреля, около 10.00 на перекрестке улиц Суворова и К. Маркса в Бердске «Лада» попала в ловушку. Автомобиль провалился левым передним колесом в колодец. При этом люк был закрыт.

Но когда водитель затормозил, пропуская машины, «Лада» остановилась на колодце, крышка которого поднялась и ударила по крылу, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сидевший за рулем Анатолий. Колесо застряло.

Проезжающие водители предлагали молодому коллеге помощь. Но он отказался.

— Я вызвал ГИБДД минут 40 назад. Хочу зафиксировать этот факт для страховой. Я ехал прямо по ул. К. Маркса, остановился на перекрестке, и люк открылся, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» водитель «Лады-2111».

По словам Анатолия виноваты в ДТП коммунальные службы, которые обязаны следить за состоянием колодцев, тем более, если они находятся на проезжей части.

Автор видео Анастасия Солодкова