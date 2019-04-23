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Отключат тепло в домах до 17 мая в Новосибирской области

В регионе отопительный сезон 2018-2019 годов протекает в штатном режиме, без крупных аварий и ограничений теплоснабжения населения.

23.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат тепло в домах до 17 мая в Новосибирской области

На отопление в области потратили 2,2 млрд рублей

Новосибирская область вошла в пятерку регионов РФ, которые наиболее успешно проходят отопительный сезон 2018-2019 годов. Об этом сообщалось 19 апреля на ежегодном совещании по подведению итогов отопительного периода, состоявшемся под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева и Министра энергетики РФ Александра Новака.

Также в числе регионов, наиболее успешно завершающих отопительный период, Белгородская, Ивановская области, Краснодарский край.

Как отмечают в профильном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, в регионе отопительный период 2018-2019 годов протекает в штатном режиме, без крупных аварий и ограничений теплоснабжения населения. Локальные повреждения на тепловых сетях, в системах водоснабжения ликвидировались оперативными бригадами в пределах нормативных сроков. Проблем с поставками топлива в осенне-зимний период в регионе не было, отмечают в ведомстве. МинЖКХ Новосибирской области на протяжении всего отопительного периода осуществляло еженедельный мониторинг поставок и запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Общие финансовые затраты на проведение в регионе отопительного периода 2018-2019 годов составили порядка 2,2 млрд рублей, в том числе из бюджета Новосибирской области – свыше 1,3 млрд рублей.

Контрольные мероприятия по проведению отопительного сезона на 2018/2019 годы осуществлялись в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в отопительный период 2018/2019 года», принятым 14.05.2018 на заседании Правительства Новосибирской области.

В МинЖКХ региона напомнили, что завершение отопительного сезона в Новосибирской области в текущем году планируется в период с 13 по 17 мая в зависимости от погодных условий.

Источник: nso.ru


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