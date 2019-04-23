Рост зарплаты предвидят экономисты в России

Реальные зарплаты россиян к 2024 году вырастут на 14,6%. Об этом говорится в прогнозе минэкономразвития «Сценарные условия… на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», передает RNS.

По данным ведомства, в 2019–2024 годах при условиях равномерного роста экономики и стабильной инфляции зарплата россиян будет расти 2-процентными темпами. «В целом за 2019−2022 годы в условиях базового варианта показатель увеличится на 8,7 процента, за 2019−2024 годы — на 14,6 процента», — сказано в документе.

В минэкономразвития напомнили, что для бюджетников сохранятся достигнутые соотношения зарплаты к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе, как это закреплено в «майском указе». Ежегодно для работников бюджетной сферы будет проводиться индексация зарплат 1 октября в соответствии с уровнем инфляции, то есть на 3,8−4,3%.

-Фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, можно считать повышение минимального размера оплаты труда, — добавили в ведомстве, указав, что величина прожиточного минимума, согласно прогнозу, в 2022 году составит 12 044 рубля, а к 2024-му увеличится до 13 023 рублей (рост составит 17,1% и 26,6% соответственно).

Источник: business-gazeta.ru