Исключить аборты из ОМС хотят чиновники и РПЦ

Вопрос о негативных последствиях доступности абортов был поднят патриархом Московским и всея Руси Кириллом в конце января в Госдуме. Для обсуждения инициативы о выведении абортов из системы ОМС и ряда других предложений РПЦ на базе нижней палаты парламента была создана рабочая группа.

Депутаты рассказали Федеральному агентству новостей, готовы ли они сегодня изменить законодательство по абортам.

Женщинам нужен достаток

— Прежде чем принять окончательное решение, необходимо проанализировать все имеющиеся предложения, их целесообразность, позицию министерства здравоохранения, общества. Чем больше мнений будет учтено сейчас, тем это решение будет более продуманным, взвешенным и правильным, — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Главное в этом вопросе — здоровье семьи, считает парламентарий.

-Говоря о здоровье семьи, я говорю о возможности семьи иметь детей, решить для общества демографическую проблему. И не создать ситуации, когда нуждающиеся в помощи не смогут ее получить, — пояснила депутат.

Как правило, женщины идут на аборт из-за не полученной в сложной жизненной ситуации помощи, добавила Окунева.

-Если женщина будет точно знать, что ее семье, или будущей семье, если она одинока, будет обеспечено благополучие за средства, которые идут в качестве поддержки от государства, региона, то, наверное, она не будет принимать для себя очень сложное и тяжелое решение, чтобы ребенок не родился, — добавила Окунева.

По словам члена фракции «Единая Россия», представителям всех уровней власти и обществу нужно сосредоточиться на обеспечении благополучия семьи «во всех смыслах»: от достатка и наличия работы до обеспеченности жильем и образовательными учреждениями.

-Тогда, наверное, эта тема уйдет, — сказала Окунева.

Парламентарий обратила внимание, что на данный момент уже ведется определенная работа в этом направлении. В частности, она напомнила о «днях тишины» и профилактической противоабортной деятельности.

-Многие обсуждают вопрос защиты интересов плода на законодательном уровне. Есть еще много разных факторов, которые необходимо обсудить, чтобы принять окончательное решение, — добавила Окунева.

Следующее заседание рабочей группы ГД может состояться в мае, отметила депутат.

Не оставлять один на один с бедой

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин считает, что России необходимо предпринять все возможные шаги для выхода из сложной демографической ситуации, в том числе путем снижения количества абортов.

-В стране за год совершается около миллиона абортов. Это просто недопустимо, — заявил Говорин.

По словам депутата, общая стратегия заключается в улучшении работы с женщинами, которые обращаются к медицинским работникам с просьбой произвести эту операцию.

-Нам кажется, что путь решения проблемы — это включение специалистов: экспертов, психологов, которые могли бы работать с женщинами на предварительном этапе. Возможно, необходимо внести изменения и в федеральное законодательство, — пояснил Говорин.

Важно не оставлять женщин один на один со своей бедой, индивидуальная работа с каждой из них позволит снизить показатель абортов в России, считает собеседник ФАН.

-На любом сроке беременности, когда у женщины возникает желание сделать аборт, с ней должны работать эксперты, специалисты, психологи, — пояснил Говорин.

Необходимо увеличить время для принятия окончательного решения, делать ли аборт или отказаться от него, с момента обращения, резюмировал депутат Госдумы.

Беременность — это не болезнь

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию по данному вопросу озвучил и депутат Госдумы Виталий Милонов. В частности, он считает необходимым изменить подходы к рассмотрению таких вопросов, в том числе в обществе.

-Чтобы принимать обоснованное решение по формированию нашей политики в отношении абортов, необходимо отталкиваться от правильных дефиниций. С точки зрения медицины, аборт — это медицинская процедура. С точки зрения биологии, это убийство. Если мы будем называть вещи своими именами, то уверен, большинство людей, которые сейчас лояльно относятся к абортам, пересмотрят свое отношение, — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений согласен с позицией РПЦ и считает, что деньги налогоплательщиков не должны привлекаться к оплате абортов.

-Я не собираюсь платить свои деньги за то, чтобы убивали детей. Необходимо выводить их из системы обязательного медицинского страхования, — отметил парламентарий.

По словам депутата, бюджетные деньги нельзя направлять на нелечебные процедуры, а «беременность — это не болезнь». Хотя возможен и ряд исключений, добавил парламентарий.

-Бесплатно аборт вообще делать нельзя, кроме как по экстренным медицинским показателям. Это когда вопрос жизни и смерти, тогда выбирает сам человек — идти на риск и рожать или обезопасить себя, — пояснил Милонов.

По словам депутата, в остальных случаях подобные операции должны проводиться платно.

— А платно — только с разрешение психолога, чтобы решение было осознанным, а не принималось в моменты эмоционального срыва. Также необходимо ввести жесточайшую уголовную ответственность за проведение аборта без собеседования (с психологом. — Прим. ФАН), — рассказал Милонов.

Необходимо увеличить «время тишины» и жестко наказывать за проведение аборта на сроках, не предусмотренных законодательством, уверен он. Депутат обратил внимание, что на данный момент статистика по абортам в России может быть неточной, так как часто эту процедуру делают в частных клиниках.

-Минздрав говорит о том, что количество абортов в стране уменьшается. На самом деле, это не правда, так как они считают только в государственных клиниках. Понятно, что большая часть совершается в частных клиниках, — подытожил Милонов.

Ранее Минздрав сообщал о снижении числа абортов в России. Согласно статистике, разница между показателями 2016 и 2017 годов составила 8,8%. Всего, по данным министерства, за позапрошлый год в стране было сделано 627,1 тысяч абортов.

Источник: riafan.ru