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На допрос ближайшее окружение Порошенко вызвала генпрокуратура Украины

Экс-главу администрации президента, его заместителя и экс-руководительницу Нацбанка вызывают «в качестве подозреваемого». Речь идет о деле беглого украинского олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

23.04.2019 Фото: eadaily.com Один комментарий
 
На допрос ближайшее окружение Порошенко вызвала генпрокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента (АП) Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

Примечательно, что ранее в прокуратуре говорили о том, что подозрения для окружения президента Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

Теперь каждого из них вызывают «в качестве подозреваемого».

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В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения. Речь идет о деле беглого украинского олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину — легализации незаконных доходов и содействия.

Подозреваемых вызывают на 23 и 25 апреля, на повестках указано, что они были подписаны 18 апреля.

На сайте ГПУ также опубликованы аналогичные повестки для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

На данный момент в Генпрокуратуре «незалежной» не комментируют обнародованные повестки.
На допрос ближайшее окружение Порошенко вызвала генпрокуратура Украины

Источник: rusvesna.su


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот бы так у нас вызвали кого-то из путинского окружения на допрос.
    А то посадили медведевского друга и протеже, а премьера так и не допросили.
    :-D

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