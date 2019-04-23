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Потратить маткапитал на дачные дома хотят разрешить чиновники

Минтруд разработал законопроект о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.

23.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Потратить маткапитал на дачные дома хотят разрешить чиновники

Дмитрий Медведев поддержал эту идею

Законопроект о направлении средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке внесен в правительство России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Законопроект о расширении видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала разработан Минтрудом.

«Законопроект о направлении материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке внесен в правительство России», — заявил Топилин, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде отметили, что предлагаемые изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового (дачи).

Вопрос о возможности расходования средств материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке ставили граждане и депутаты Госдумы России. В ходе отчета правительства России 17 апреля в Госдуме председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею.

Источник: realty.ria.ru


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