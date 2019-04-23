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Убийцу женщины бутылкой в Первомайском парке Новосибирска нашли по горячим следам

Полицейские изъяли записи с видеокамер в районе совершения преступления, с помощью которых выяснили приметы подозреваемого преступника. Им оказался 22-летний мужчина.

23.04.2019 Фото: АСТ 54 Нет комментариев
 
Убийцу женщины бутылкой в Первомайском парке Новосибирска нашли по горячим следам

На месте преступления в Первомайском парке

14 апреля в 6.30 в дежурную часть отдела полиции «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что на территории ПКиО «Первомайский» у дома №1 по улице Эйхе обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Как было установлено, женщина скончалась около 03.30 от открытой черепно-мозговой травмы и резаной раны шеи. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску и отдела полиции № 9 «Первомайский» изъяли записи с видеокамер в районе совершения преступления, с помощью которых выяснили приметы подозреваемого преступника. В ходе дальнейшей работы полицейские установили личность и адрес проживания подозреваемого, который был задержан и доставлен в полицию.

Им оказался 22-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. Предварительно установлено, что мотивом преступления стал конфликт, произошедший в ночь на 14 апреля между подозреваемым и потерпевшей. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были изъяты следы вещества бурого цвета. Экспертизой было установлено, что генотип, выделенный при проверке биологического материала подозреваемого, совпадает с генотипом, изъятым с места происшествия. В настоящее время фигурант находится под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающей причастность фигуранта к совершению преступления.

Истчоник: МВД по НСО


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