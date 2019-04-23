Подключат телевизоры к цифре волонтеры в Бердске

Аналоговые телевизоры не будут принимать цифровой сигнал без необходимого оборудования
На цифровое эфирное вещание с 3 июня переходит Бердск.
На базе УЖКХ работает горячая линия по вопросам перехода на цифру, сообщил на совещании чиновников 22 апреля начальник отдела промышленности и торговли Евгений Абельганс. У кого есть вопросы по данной теме, могут позвонить по тел.: 4-00-11.
Отдел промышленности и торговли проводит еженедельный мониторинг по имеющимся в продаже в городе оборудования по приему цифрового телевидения. Приобрести приставки можно в следующих торговых организациях: «Корпорация Центр», DNS, медиахолдинг ТВК, «Радиотехника». Диапазон цен на приставки составляет от 900 до 2500 рублей, на антенны — от 700 до 2500 рублей.
На базе отдела по делам молодежи образовано волонтерское движение. Волонтеры прошли обучение и сейчас оказывают бесплатную помощь по настройке приобретенного бердчанами оборудования. Заявку на посещение специалиста можно оставить по телефону: 2-07-63.
Малоимущие семьи имеют возможность возместить свои расходы на приобретение оборудования. По вопросам компенсации можно обращаться в отдел пособий и социальных выплат по ул. Кирова.
Мэр Евгений Шестернин дал поручение УЖКХ провести анализ домохозяйств Бердска на предмет наличия дециметровых антенн. Не на всех домах они есть. Отделу энергетики и ЖКХ — проработать вопрос с управляющими компаниями города по вопросу установки дециметровых антенн в части проведения общего собрания жильцов.
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Ну надо же как власти обеспокоены возможным соскоком населения с пропагандистской иглы. Уже и волонтёры готовы ходить подключать…
Того и гляди после закона об отключении интернета примут закон об обязательном подключении к телевизору. И к обязательному просмотру обязательных телепедерач.
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