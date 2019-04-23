Мыть яйца с мылом советует Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по выбору продуктов к Пасхе, сообщает пресс-служба ведомства.

— При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин. < …> Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что дома хранить яйца следует только в холодильнике, срок хранения диетических яиц до семи суток, столовых яиц от восьми до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов. «Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей, — добавили в ведомстве.

Там также призвали при покупке творога для приготовления пасхи выбирать творог белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Уточняется, что в нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

-При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта. Обратите внимание: на упаковке может стоять маркировка не только «творог», но и «творожный продукт» или «сырный продукт». Это — разные по потребительским свойствам продукты, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что при покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

-Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать — особенно для детей (так как ими легко подавиться, они могут затруднять дыхание при попадании в носовые ходы), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, — резюмировали в ведомстве.

Источник: mskagency.ru