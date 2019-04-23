Выпали дети из окон соседних высоток в Подмосковье

Сразу двое маленьких детей выпали из окон в одном микрорайоне подмосковных Котельников с интервалом в один час.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в воскресенье в микрорайоне Южный. В 12.18 выпал с 8-го этажа полуторагодовалый мальчик (его родители — граждане Афганистана). От полученных травм он скончался на месте. А в 13.20 из окна одного из соседних домов выпал 3-летний сын приезжих из Кыргызстана. В тяжелом состоянии он госпитализирован.

Источник: МК