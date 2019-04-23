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Мэр Бердска: Въезд в поселок Вега выглядит отвратительно

Евгений Шестернин возмутился, что дорогу засыпали щебнем, и его уже не осталось. Он велел подчиненным исправить ошибку.

23.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Мэр Бердска: Въезд в поселок Вега выглядит отвратительно

Автобусам БАТП приходится преодолевать плохую дорогу на въезде в поселок Вега

Возмутился состоянием дороги на въезде в поселок Вега мэр Бердска Евгений Шестернин.

Если вы засыпали щебень, то считаете, что этого достаточно? — обратился к подчиненным Евгений Анатольевич.

— Это ошибка. Въездная зона на Вегу выглядит отвратительно. Щебня этого уже нет. Остатки там. Я думаю, что завтра опять возникнет вопрос у автотранспортного предприятия. Зачем мы тратим деньги? Работа, которую провели, хватило на неделю. Не исключаю, что может дойти до того, что вынуждены будут маршрут менять — с другой стороны заезжать в поселок Вега. Я надеюсь, что в ближайшие дни, также как вам удалось на ул. Спортивной въезд в город сделать, исправить ошибку, так же сделать и там, — акцентировал Шестернин.


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(4) Комментариев

  1. avatar

    Наконец-то мер доехал до п.Вега, не прошло и года!

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  2. Аноним

    Можно подумать, остальной Бердск выглядит замечательно. :( :( :(

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  3. Аноним

    А въезд в Бердск с первомайской улицы прям загляденье, Швейцария отдыхает :-D

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  4. Новый мэр

    И что? у нас весь город такой, подчиненная сама что ли пойдет асфальт класть?! Ну насмешил Шестернин :-D

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