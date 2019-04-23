Влетел в КамАЗ и разбился насмерть водитель «Яндекс-такси»на бердском шоссе
Выпали дети из окон соседних высоток в Подмосковье
Мэр Бердска: Въезд в поселок Вега выглядит отвратительно
Снизить ставки на долевое строительство предлагает депутат Госдумы
Какой подарок будет оригинальным в Бердске?
Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска
Расчленил друга из-за долга и утопил останки в туалете приезжий в Сургуте
Вышли на субботник 2 500 жителей Бердска
Моем, красим и печем: Как подготовиться к Пасхе
Валерианку, пустырник и боярышник запретят продавать по ночам в аптеках
Наконец-то мер доехал до п.Вега, не прошло и года!
1 0
Можно подумать, остальной Бердск выглядит замечательно.
0 0
А въезд в Бердск с первомайской улицы прям загляденье, Швейцария отдыхает
0 0
И что? у нас весь город такой, подчиненная сама что ли пойдет асфальт класть?! Ну насмешил Шестернин
0 0