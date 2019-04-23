Мэр Бердска: Въезд в поселок Вега выглядит отвратительно

Возмутился состоянием дороги на въезде в поселок Вега мэр Бердска Евгений Шестернин.

Если вы засыпали щебень, то считаете, что этого достаточно? — обратился к подчиненным Евгений Анатольевич.

— Это ошибка. Въездная зона на Вегу выглядит отвратительно. Щебня этого уже нет. Остатки там. Я думаю, что завтра опять возникнет вопрос у автотранспортного предприятия. Зачем мы тратим деньги? Работа, которую провели, хватило на неделю. Не исключаю, что может дойти до того, что вынуждены будут маршрут менять — с другой стороны заезжать в поселок Вега. Я надеюсь, что в ближайшие дни, также как вам удалось на ул. Спортивной въезд в город сделать, исправить ошибку, так же сделать и там, — акцентировал Шестернин.