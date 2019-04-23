Моем, красим и печем: Как подготовиться к Пасхе

Страстная неделя – это последние несколько дней перед праздником Пасхи, который в этом году отмечается 28 апреля. Православные называют ее еще Страстная Седмица. Она завершает Великий пост. Издавна каждый из этих дней имеет особый смысл, правила поведения и принятия пищи. Самое главное для верующего человека на грядущей неделе — проявить смирение и чистоту помыслов, стоит исключить увеселения, даже самые невинные.

22 апреля, Великий понедельник

Официально предлагается в Великий понедельник читать об Иосифе из Ветхого завета, судьба которого перекликается с судьбоносным событием жизненного пути Иисуса Христа – предательством близкого ради обогащения. Говорят и о смоковнице, не дающей плодов, о том, почему ее проклял Христос.

Дома у женщин много дел, выполнения которых требуют обычаи. В жилых помещениях начинали большую уборку, порой сочетающуюся с косметическим ремонтом. С раннего утра начинали искать привычные приметы о Страстной неделе:

— Солнечно, значит, летом будет отличная погода, а урожай порадует изобилием.

— Нет дождя – можно в этом году играть свадьбу. Всю жизнь молодые будут жить без слез.

— Умыться после пробуждения в понедельник надо из серебряной, а еще лучше из золотой посуды, чтобы радоваться молодости, богатству и здоровью весь год.



23 апреля, Великий вторник

Церковь предлагает верующим в Великий Вторник вспомнить притчи Христа о воскресении, о 9 девах, о кончине мира, о дани кесарю, поучения фарисеев, книжников. В домах начинаются приготовления к празднику.

Прежде всего, надо выстирать белье, одежду, чтобы предстать на праздничной службе во всем великолепии. Женщины также в этот день решали, из каких продуктов они будут делать пасхальные куличи, чем красить яйца. Если в хозяйстве чего-то не хватало, это закупалось именно во вторник.

24 апреля, Великая среда

Церковная служба предлагает вспомнить предательство Иуды. Народные обычаи заставляют вести уборку дома. Моются окна, на них развешиваются постиранные накануне занавески.

Именно в Великую среду затевали генеральную уборку: наводили порядок во всех уголках, комодах, ящиках. Завершалась уборка обычно на следующий день, в Чистый четверг.

25 апреля, Чистый четверг

Православные обязаны вспомнить Тайную вечерю и прочие важные новозаветные истории, связанные с днем, предшествующим распятию. На Страстную неделю, а именно на ее 4-е сутки, можно избавиться от грехов, которые давят и не дают спокойно жить.

Многие приметы для Страстной недели касаются именно Чистого четверга. Народные верования сводятся к тому, что семьи, не сумевшие до вечера навести в жилье полный прядок, весь год жить будут неустроенно, в грязи. Есть и другие важные правила:

— До рассвета всем надо помыться, очистившись от зла, накопившегося за год. Купали даже самых маленьких. Особая магия, присущая все дням Великой Седмицы, очищала человека от сглаза и порчи.

— С утренней службы принести домой свечу, которая поможет в минуты болезни любому члену семьи. Ее надо беречь и зажигать только при тяжелом состоянии домочадцев.

— Прокалить в печи (на сковороде) соль, ссыпать полученную черную смесь в мешочек. На освящении куличей его кладут в общую емкость, чтобы она приобрела особые свойства. Потом эту четверговую соль можно использовать в магических целях как оберег. Суеверия наделяют ее огромной силой.

— Девушкам можно в этот день подрезать косы. Ребятишек, которым уже есть годик, стригли. Малышей до наступления Чистого четверга стричь было нельзя.

— Всю уборку следовало завершить до обеда. Последующие 6 дней уборкой заниматься запрещено.

— С обеда хозяйки в убранных домах делали крашенки, ставили тесто на куличи, замешивали творожные Пасхи.

— Чтобы достаток не покидал дом, надо трижды пересчитать деньги и передвинуть мебель.

Ничего нельзя выносить из квартиры до пасхальных дней.

26 апреля, Страстная пятница

Страстная (Великая) неделя близится к своему закономерному финалу. В пятницу Христа судили, распяли и убили. Вечерня сопровождается вынесением Плащаницы. Пока не пройдет чин ее символического погребения, христиане не должны ничего есть. Это внешнее выражение скорби, вызванной крестными муками Христа.

Поверья обязывают ночь накануне пятницы не спать, а молиться. Хозяйки, тем не менее, проводят много времени на кухне. Они обязаны делать праздничные куличи. Это особая работа, которую нельзя выполнять автоматически, думая о чем-то постороннем. Приготовление настоящего кулича во многом напоминает обряды: хозяйка должна трижды прочитать «Отче наш», сказать «Господи благослови», сформировать кулич и поставить его в печь. Золу из печи, где выпекался кулич, используют как оберег.

В Великую пятницу запрещено использовать вилы, лопаты. А вот еще раз навести чистоту полезно. Ведь за день–другой может уже скопиться пыль. После того, как пыль в пятницу окончательно собрана, тряпицу нельзя ополаскивать, простирывать. Ее сушат, прячут в укромное место. Достают ее, чтобы избавиться от боли в пояснице или от ломоты в других суставах. Обычно ею обматывают больнее места после мытья в бане.

Другие важные приметы Страстной пятницы:

— Грудных детей старались отнимать от груди только в Великую пятницу. Бытовавшие поверья убеждали, что такие детки будут здоровенькими, сильными.

— Если посмотреть в окно, можно узнать судьбу на 3 месяца. Счастье – тем, кто увидит прежде мужчину, а потом уже женщин, детей.

— В пятницу Страстная седмица идет к концу, поэтому появляются запреты, какие регламентируют жизнь людей. Например, с этого дня не моются до завершения пасхальных праздников.

— В Страстную пятницу в церкви покупали свечи и в течение всего дня жгли их во всех комнатах жилья.

27 апреля, Великая суббота

Это единственный день в году, когда Христос мертв. Суббота – время, когда Спаситель был погребен, а его близкие находились в сильном смятении. Его же душа совершила сошествие в адские места, чтобы возвестить в темноте свершившуюся победу над смертью. Христиане скорбят о смерти Иисуса Христа, поэтому отказывают себе во всем.

Запрещено делать любые дела, связанные с развлечением, включая интимные отношения. Алкоголь под самым строгим запретом. Женщины в течение дня готовят праздничный стол для воскресенья. В храмах совершается освящение куличей и пасхи. Вечером все дела оставляются и люди идут в храм на Пасхальный крестный ход, Пасхальную службу и Литургию.

Если нет возможности отстоять Всенощную, то все равно лучше не ложиться спать. Считается, что этим можно привлечь удачу.

Что касается еды на Страстной неделе, то на эти дни распространяются все ограничения поста. Более того, в Страстную седмицу православные стараются поститься строже, чем постились весь Великий пост. Например, в Страстную Пятницу взрослые здоровые люди вообще не едят до вечерней службы.

Естественно, в течение все недели нельзя есть пищу животного происхождения: мясо, молоко и молочные продукты, яйца и блюда из этих компонентов. Строго запрещен алкоголь. Шоколад нежелателен – он может содержать продукты животного происхождения. Выпечка – только постная и без использования растительного масла. В Великую субботу на трапезе разрешается вино (рыба и елей не разрешаются).

Источник: businesspskov.ru