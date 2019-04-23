Вышли на субботник 2 500 жителей Бердска

Низкой активностью отличился общегородской субботник в Бердске. На прошлой неделе на него вышли 2 500 жителей Бердска. Или примерно 2,5% от общего количества населения.

— Вывезено 1100 кубометров мусора. Активность по субботнику пока не очень хорошая, наверное, в связи с погодными условиями. Нужно попросить всех проявить солидарность в проведении субботника, — сообщил на совещании чиновников 22 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что утром 23 апреля он проводит совещание по весенней уборке города, и потому попросил подчиненных подготовить информацию по закрепленным территориям, график выхода предприятий на уборку своих территорий, в том числе реального сектора экономики. В порядок должны быть приведены зоны массового посещения людей: ул. Ленина, где пройдет шествие первомайской демонстрации, Мемориал Славы, городской парк культуры и отдыха.