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Влетел в КамАЗ и разбился насмерть водитель «Яндекс-такси»на бердском шоссе
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Мэр Бердска: Въезд в поселок Вега выглядит отвратительно
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Вышли на субботник 2 500 жителей Бердска
Не выходил.Погода бывала и похуже,а вот таких поборов за мусор не бывало никогда.Может все-таки не погода виновата?
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Никогда не ходил и не собираюсь. С какой стати? Есть люди, которым за это платят. Самый отвратительный пережиток советского прошлого.
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Земля городская пусть город и убирает
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