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Вышли на субботник 2 500 жителей Бердска

Такую низкую активность связывают с неблагоприятными погодными условиями.

23.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Вышли на субботник 2 500 жителей Бердска

На прошлой неделе на полигон вывезли 1100 кубометров мусора, убранного при уборке в городе

Низкой активностью отличился общегородской субботник в Бердске. На прошлой неделе на него вышли 2 500 жителей Бердска. Или примерно 2,5% от общего количества населения.

— Вывезено 1100 кубометров мусора. Активность по субботнику пока не очень хорошая, наверное, в связи с погодными условиями. Нужно попросить всех проявить солидарность в проведении субботника, — сообщил на совещании чиновников 22 апреля начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что утром 23 апреля он проводит совещание по весенней уборке города, и потому попросил подчиненных подготовить информацию по закрепленным территориям, график выхода предприятий на уборку своих территорий, в том числе реального сектора экономики. В порядок должны быть приведены зоны массового посещения людей: ул. Ленина, где пройдет шествие первомайской демонстрации, Мемориал Славы, городской парк культуры и отдыха.


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(3) Комментариев

  1. !!!

    Не выходил.Погода бывала и похуже,а вот таких поборов за мусор не бывало никогда.Может все-таки не погода виновата?

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  2. Аноним

    Никогда не ходил и не собираюсь. С какой стати? Есть люди, которым за это платят. Самый отвратительный пережиток советского прошлого.

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  3. Новый мэр

    Земля городская пусть город и убирает

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