Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»



Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года, отмечаемый повсеместно. Главные атрибуты празднования Светлого Христова Воскресения — крашеные яйца, куличи и пасхи. Фотографии этих угощений и композиций из них украсят наш фотомарафон «Пасхальный звон». Можно сопроводить их фирменными рецептами!

В этом году Пасху отмечают 28 апреля.

Высылайте фото на bkurer@mail.ru с пометкой «Пасхальный звон». Сразу после праздника мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Так же снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Вы можете присылать фото и прошлых лет, фото не только с пасхальным угощением и с вами ( с семьей) в кадре.

Уверены, у нас с вами получится отличный фотоальбом!

Фото принимаем до 1 мая. И в одном из майских номеров газеты опубликуем проект. Фото можно присылать уже сейчас. Мы будем размещать фото и рецепты на сайте и в соцсети.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.