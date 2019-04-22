Уберечь леса и поля от огня в праздники призвал Андрей Травников

В Новосибирской области уже практически во всех районах объявлено начало пожароопасного сезона. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 22 апреля поручил развернуть массированную информационную противопожарную кампанию, особенно в период майских праздников, усилить профилактическую работу в районах области.

— На территории большинства муниципалитетов установлено начало пожароопасного сезона, а впереди — праздничные выходные. Нужно активизировать все мероприятия, которые мы запланировали, обсуждали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это, в первую очередь, патрулирование и конечно же информирование, — поставил задачу Губернатор.

Чаще всего причиной трагедий в пожароопасный период становится переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов. Серьезная ситуация сложилась 19-20 апреля в Забайкальском крае. Опасные возгорания были зафиксированы и в других регионах страны, отметил Андрей Травников. В Новосибирской области за прошедшую неделю было зафиксировано 613 пожаров, большинство их которых — ландшафтные.

В течение всех предстоящих выходных на территории области будут проводиться усиленные патрулирования для выявления очагов природных возгораний, рейдовые мероприятия для обнаружения и пресечения случаев сжигания мусора и травы на территориях частных домовладений и приусадебных участках. Система космического мониторинга ежедневно фиксирует термические точки.

Особое внимание, заявил губернатор, необходимо уделить массированной информационной кампании в новосибирских СМИ:

-Необходимо довести до каждого жителя информацию об опасности необдуманных действий во время отдыха, во время пала. Чтобы каждый беспечный горожанин, который выезжает в выходные на природу и разводит огонь, чтобы каждый селянин, который до сих пор считает, что жечь сухую растительность безопасно и полезно, осознали угрозу трагедии», — подчеркнул Андрей Травников.

Также глава региона поручил изучить возможность внедрения практики привлечения к ответственности собственников и арендаторов сельхозземель, на которых происходят возгорания:

-В отношении арендаторов лесных участков такая норма действует, пользователи лесов обязаны проводить мероприятия по предупреждению возгораний в лесах. Может быть такую практику нам удастся перенести и на сельхозземли, — отметил Губернатор.

Источник: nso.ru