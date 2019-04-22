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Поклонская: Мавзолей Ленина — это пережиток, который тянет нас назад

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Поклонская: Мавзолей Ленина — это пережиток, который тянет нас назад

По мнению депутата Госдумы, принятое в 1924 году решение о мумификации объяснялось потребностью большевистской власти «предложить народу хоть что-то взамен веры в Бога».

22.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Поклонская: Мавзолей Ленина — это пережиток, который тянет нас назад

Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Мавзолей Ленина пережитком, который не может заполнить духовный вакуум.

-Для части наших сограждан Мавзолей является каким-то символом их убеждений. Но я думаю, что даже они понимают, что это вчерашний день, пережиток, который тянет нас назад, не дает развиваться. На мой взгляд, сегодня людей больше заботит то, как они живут, безопасность и развитие нашей страны, процветание каждой семьи. А для этого надо жить по-человечески, развиваться и хранить свои традиции, — сказала Поклонская РИА «Новости».

По ее словам, принятое в 1924 году решение о мумификации вождя мирового пролетариата объяснялось потребностью большевистской власти «предложить народу хоть что-то взамен веры в Бога». Но сегодня ситуация кардинально изменилась — в России на государственном уровне уже никто не придерживается коммунистической идеологии. Поклонская добавила, что по русской традиции умерших принято хоронить.

-С подобающим уважением предавать тело земле, чтобы душу отпустить и ей спокойно было в иных мирах, — заметила она.

В понедельник, 22 апреля, исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина.

Вопрос погребения вождя мирового пролетариата поднимался не раз. С такими предложениями выступали, в частности, сенатор Олег Морозов и глава Чечни Рамзан Кадыров. В ноябре 2018 года депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело Ленина в Мавзолее резиновой или восковой копией. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказывал мнение, что можно было бы перенести некрополь с Красной площади в другое, не менее достойное, но более подходящее место.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на все инициативы отвечает, что не позволит разрушить Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.

-Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить, — заявлял он ранее.

В 2017 году «Левада-центр» публиковал результаты опроса по поводу захоронения Ленина. Тогда мнения россиян о том, что нужно делать с телом Владимира Ленина, разделились пополам: 41% опрошенных сказали, что его нужно захоронить, и столько же (41%) ответили, что его нужно оставить в Мавзолее.

Источник: znak.com


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(1) Комментарий

  1. ФАГ

    Малоразвитая женщина, на Николашку молится. Кем она была бы в то время? Может служкой у помещицы Салтычихи, а барыня ее за провинность на конюшне секла.
    Где уж ей знать, как рабочие в путинской России на алдановских золотых приисках борются за свои гроши с тупыми хозяевами. Когда женщину, отстаивающую свои права, с двумя детьми увольняют. И никакая прокуратура, ни обращение к путину, Думе никаких результатов не дают.
    Кстати, где и чему она училась? «они понимают, что это вчерашний, пережиток, который тянет нас назад, не дает развиваться».
    Понятно, что тупость у нее от рождения. Где ей знать, что настоящее базируется на прошлом и в будущее без прошлого и настоящего не попасть.
    По этой прокурорше всё до настоящего — пережиток, ее предки пережиток, все достижения прошлого пережиток, история человечества — пережиток, Отечественная война — тоже пережиток. На хрена всё это знать, ибо всё это мешает развитию.
    Для публики, для сброда, конечно, всё прошлое за гранью их понимания.

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