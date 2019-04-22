Поклонская: Мавзолей Ленина — это пережиток, который тянет нас назад

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Мавзолей Ленина пережитком, который не может заполнить духовный вакуум.

-Для части наших сограждан Мавзолей является каким-то символом их убеждений. Но я думаю, что даже они понимают, что это вчерашний день, пережиток, который тянет нас назад, не дает развиваться. На мой взгляд, сегодня людей больше заботит то, как они живут, безопасность и развитие нашей страны, процветание каждой семьи. А для этого надо жить по-человечески, развиваться и хранить свои традиции, — сказала Поклонская РИА «Новости».

По ее словам, принятое в 1924 году решение о мумификации вождя мирового пролетариата объяснялось потребностью большевистской власти «предложить народу хоть что-то взамен веры в Бога». Но сегодня ситуация кардинально изменилась — в России на государственном уровне уже никто не придерживается коммунистической идеологии. Поклонская добавила, что по русской традиции умерших принято хоронить.

-С подобающим уважением предавать тело земле, чтобы душу отпустить и ей спокойно было в иных мирах, — заметила она.

В понедельник, 22 апреля, исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ленина.

Вопрос погребения вождя мирового пролетариата поднимался не раз. С такими предложениями выступали, в частности, сенатор Олег Морозов и глава Чечни Рамзан Кадыров. В ноябре 2018 года депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил заменить тело Ленина в Мавзолее резиновой или восковой копией. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказывал мнение, что можно было бы перенести некрополь с Красной площади в другое, не менее достойное, но более подходящее место.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на все инициативы отвечает, что не позволит разрушить Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.

-Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить, — заявлял он ранее.

В 2017 году «Левада-центр» публиковал результаты опроса по поводу захоронения Ленина. Тогда мнения россиян о том, что нужно делать с телом Владимира Ленина, разделились пополам: 41% опрошенных сказали, что его нужно захоронить, и столько же (41%) ответили, что его нужно оставить в Мавзолее.

Источник: znak.com