Клещи покусали 15 жителей Бердска

Жертв клещевых покусов продолжают регистрировать в Бердске. На прошлой неделе к врачам обратились четверо детей и двое взрослых, пострадавших от укусов или наползания кровососов. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано шесть случаев среди детей и девять среди взрослых, сообщил на совещании чиновников 22 апреля главврач горбольницы Юрий Краморов.

Ареал покусов клещей — деревня Бердь, дачи, находящиеся ближе к Искитиму, кладбище, Военный городок, отметил Краморов.

Имунноглобулин детям до 18 лет вводится бесплатно, подчеркнул Краморов.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Территория Новосибирской области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, сообщают в Роспотребнадзоре Новосибирской области. Эндемичными остаются 23 административные территории (20 районов и 3 города) на которых проживают 2 544907 человек.

Вирус передается человеку при присасывании инфицированного клеща. Заражения часто связаны с различными бытовыми причинами: нахождение на дачных участках, отдых на природе, сбор дикоросов, рыбалка, занос клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т.д. При снятии, раздавливании клеща или расчесывании места укуса может произойти заражение КВЭ в результате втирания в кожу со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции. Также можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке, поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения (заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана).

Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу.

Для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом необходимо уделять особое внимание мерам профилактики, как при выходе на природу, так и при уходе за животными, при проведении лесотехнических мероприятий (расчистка территории, удаление сухостоя, валежника).

Самой надежной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Самыми опасными сезонами по частоте нападений клещей считаются конец весны и лето. На это время приходится пик заболеваемости клещевым энцефалитом, особенно для регионов, где насекомые живут в больших количествах и активно развиваются. Вакцина от клещевого энцефалита вводится по определенной схеме.

Согласно стандартной схеме, вводят вакцину троекратно, через определенные промежутки времени. Первую процедуру лучше проводить осенью, вторую прививку ставят спустя 3-7 недель, а завершающую дозу препарата вводят спустя год после начала вакцинации. Благодаря такому графику действие инактивированных вакцин максимально эффективное: организм формирует устойчивый к энцефалиту иммунитет, который следует обновлять раз в три года.

В 2018 году привито против клещевого энцефалита – 281 171 человек.

В 2019 году планируется привить 290 230 человек.

За последние годы произошло значительное увеличение площадей акарицидных обработок — мест массового посещения жителями (парки, скверы, ДОЛ, кладбища и т.д.) до 8 807,58 га в 2018 году.

Одной из важнейших мер неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей — это соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репелентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.