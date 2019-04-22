Подорвался на гранате военнослужащий в Туле

Как стало известно Myslo, в ночь на 21 апреля, в одном из частных домов на улице Комарова в Пролетарском районе областного центра в результате взрыва осколочной гранаты погиб молодой человек.

По предварительной информации, четверо мужчин отмечали день рождения хозяина дома. Один из гостей – военнослужащий, достал боеприпас. Во время застолья произошёл взрыв.

Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, рваную рану груди, травматическую ампутацию левой кисти и другие повреждения. Он скончался на месте. Все детали случившегося предстоит установить следователям.

Источник: myslo.ru