Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

Два человека погибли и ещё трое получили тяжёлые травмы в результате столкновения кареты скорой помощи и внедорожника BMW около хутора Адагум в Краснодарском крае. По данным Лайфа, в момент ДТП врачи ехали на вызов.

На месте происшествия погиб водитель скорой и мужчина из иномарки. Кроме того, пострадали врач и фельдшер, а также женщина из внедорожника. Последняя была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Причины смертельного ДТП, а также личности тех, кто был в BMW, пока неизвестны.

Источник: life.ru