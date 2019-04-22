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Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

BMW на огромной скорости влетел в спецмашину, оба автомобиля очень сильно повреждены. Два человека погибли и ещё трое получили тяжёлые травмы в результате происшествия. (ФОТО, ВИДЕО)

22.04.2019 Фото: © Life. Нет комментариев
 
 

Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

В момент ДТП врачи ехали на вызов

Два человека погибли и ещё трое получили тяжёлые травмы в результате столкновения кареты скорой помощи и внедорожника BMW около хутора Адагум в Краснодарском крае. По данным Лайфа, в момент ДТП врачи ехали на вызов.

На месте происшествия погиб водитель скорой и мужчина из иномарки. Кроме того, пострадали врач и фельдшер, а также женщина из внедорожника. Последняя была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Причины смертельного ДТП, а также личности тех, кто был в BMW, пока неизвестны.

Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

 

Источник: life.ru


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